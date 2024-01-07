За год в Татарстане на 14% выросло число платежных банковских карт

По итогам 2023 года в Татарстане числилось 12 млн платежных банковских карт. Это на 14% больше, чем на конец предыдущего периода, подсчитали в Отделении — Нацбанке по РТ Волго-Вятского главного управления Банка России.

«На начало октября текущего года в республике оплату товаров и услуг картой принимали 111,7 тыс. терминалов. Количество таких устройств за год увеличилось на 8%», — добавил управляющий отделением Марат Шарифуллин.