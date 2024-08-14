За год в Татарстане количество смертей от отравления алкоголем увеличилось в 1,3 раза

За первые семь месяцев текущего года в Татарстане зафиксирован 341 случай острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Это на 5% выше, чем за аналогичный период прошлого года (тогда отравились 324 человека). Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

«Показатель смертности от острых отравлений алкогольсодержащей продукцией за январь – июль 2024 года составил 4,1 на 100 тысяч населения, или 164 случая, что выше уровня аналогичного периода прошлого года в 1,3 раза, тогда показатель был 3,3 на 100 тысяч населения, или 127 случаев», – привели статистику в ведомстве.

В текущем году наибольшее количество случаев отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями в Татарстане пришлось на людей в возрасте 18 лет и старше – 87%, или 298 случаев. Подростки в возрасте от 15 до 17 лет составили 9%, или 31 случай, дети – 4%, или 12 случаев. В статистике превалирует мужское население, их 77%.

По социальному положению наибольшее количество пострадавших составляют неработающие – 35%, работающее население – 15%, пенсионеры – 11%, школьники – 10%, учащиеся – 2%, прочие – 23%.

Чаще всего татарстанцы страдали от отравления этанолом – 62%, неуточненным спиртом – 24%, метанолом – 9%, 2-пропанолом – 3% и другими спиртами – 2%.

«Приобретение алкогольных напитков у неизвестных лиц, в неустановленных местах, через интернет-ресурсы, без документов, подтверждающих качество и происхождение продукции, несет реальную угрозу для здоровья и жизни. Не подвергайте риску свою жизнь и жизнь близких людей. Любой суррогат алкоголя смертельно опасен», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.