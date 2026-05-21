За год в Татарстане количество IT-преступлений снизилось почти на треть

За год в Татарстане почти на треть снизилось количество IT-преступлений. Об этом на пресс-конференции МВД по РТ, посвященной дистанционному мошенничеству, сообщил начальник отдела УБК МВД по Республике Татарстан Раил Куряков.

«С лета 2025 года отмечен стабильный курс по снижению количества IT-преступлений в среднем на 30 %», – отметил он.

Так, в апреле 2025 года было совершено более 8263 таких преступлений. В этом году их количество уменьшилось на 2 тысячи. О положительной динамике говорит и меньшая сумма похищенного за первые месяцы этого года – 1 млрд 517 млн рублей, по сравнению с 1 млрд 744 млн за аналогичный период прошлого года.