Общество 21 мая 2026 15:59

За год в Татарстане изъяли более 4,5 тыс. мошеннических сим-карт

За год в Татарстане изъяли более 4,5 тысяч сим-карт, используемых в мошеннических целях. Об этом на пресс-конференции МВД по РТ, посвященной дистанционному мошенничеству, рассказал начальник отдела УБК МВД по Республике Татарстан Раил Куряков.

Помимо сим-карт также было изъято 30 сим-боксов – устройств, позволяющих объединить несколько SIM-карт и пользоваться ими удаленно, маскируя исходящие вызовы под местные номера.

«Ведомство продолжает активную работу по обнаружению и изъятию из оборота устройств, которые помогают совершать мошеннические звонки», – подчеркнул Куряков.

#МВД по РТ #телефонное мошенничество
