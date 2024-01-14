За год в Татарстане дисквалифицировано 13 арбитражных управляющих

В течение 2023 года в Татарстане дисквалифицировано 13 арбитражных управляющих, допустивших серьезные либо повторные нарушения закона. Об этом сообщает Управление Росреестра по республике.

За год было рассмотрено 570 жалоб относительно деятельности (бездействия) специалистов при проведении процедуры банкротства. Составлено 184 протокола об административных правонарушениях. Заявления были переданы в Арбитражный суд.

Вынесено 154 судебных акта, из которых в 8 случаях нарушители были оштрафованы.

По данным управления, на сегодня в саморегулируемых организациях Татарстана работают 500 арбитражных управляющих.

«Наш анализ показал, что количество нарушений закона со стороны арбитражных управляющих при проведении процедуры банкротства остается достаточно высоким, — подчеркнул замруководителя Росреестра по РТ Линар Гатин. — За прошлый год, например, в наше ведомство, поступило более 570 жалоб на действия (бездействия) арбитражных управляющих».

Так, в деятельности управляющих выявлены нарушения порядка и сроков опубликования сообщений в ЕФРСБ, сроков проведения инвентаризации имущества должника, порядка проведения торгов, общих правил составления отчетов, порядка организации и проведения собрания кредиторов, непринятие мер, направленных на поиск и возврат имущества должника и ряд других.