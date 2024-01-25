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За год в Татарстане число IT-преступлений увеличилось почти на половину
В Татарстане количество преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, в 2023 году выросло на 47,5 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сегодня на закрытой коллегии МВД Татарстана при участии Раиса Республики Рустама Минниханова рассказал врио Министра внутренних дел по РТ Алексей Соколов.
При этом в надзорном органе отметили, что по результатам работы по IT-преступлениям Татарстан расположился на пятом месте после Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области и Краснодарского края.
«Важно на постоянной основе вести информационно-разъяснительную работу среди граждан о новых разновидностях подобных преступлений и способах защиты от них. В этой части необходимо эффективное взаимодействие МВД с финансовыми организациями, операторами связи, структурами, работающими в цифровом пространстве и в области телекоммуникаций, а также с нашими министерствами цифрового развития, образования и науки, а также республиканским агентством “Татмедиа”», – обратил внимание Раис РТ.
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