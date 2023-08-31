Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
За год в Татарстане 92 человека заразились корью
В Татарстане ситуация с корью стабилизировалась. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
«Всего за текущий год зарегистрировано 92 случая кори, из них 43 – это дети», – рассказала санитарный врач.
Любовь Авдонина объявила, что подчищающая иммунизация против кори завершена, то есть привили всех желающих, которые не прошли вакцинацию в детстве. А плановые прививки продолжаются.
Главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов в свою очередь дополнил, что сейчас в Республиканской инфекционной больнице находится один человек с диагнозом «корь».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»