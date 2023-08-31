За год в Татарстане 92 человека заразились корью

В Татарстане ситуация с корью стабилизировалась. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Всего за текущий год зарегистрировано 92 случая кори, из них 43 – это дети», – рассказала санитарный врач.

Любовь Авдонина объявила, что подчищающая иммунизация против кори завершена, то есть привили всех желающих, которые не прошли вакцинацию в детстве. А плановые прививки продолжаются.

Главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов в свою очередь дополнил, что сейчас в Республиканской инфекционной больнице находится один человек с диагнозом «корь».