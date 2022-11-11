За год в Татарстане 114 водителей оштрафовали за езду на авто с подложными номерами

С начала года в Татарстане за езду на автомобилях с подложными номерами автоинспекторы оштрафовали 114 водителей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил главный Госавтоинспектор Татарстана Рустем Гарипов.

Он рассказал, что на дорогах республики немало водителей, которые пытаются закрыть номера, закрасив букву или заклеив цифру. Таких нарушителей, как правило, выявляют камеры фотофиксации.

Также в поле зрения сотрудников ГИБДД попадают водители, которые ездят на машинах с иностранными номерами.

«По итогам 10 месяцев камерами было зафиксировано более 89 тысяч нарушений ПДД водителями, которые управляют автомобилями с иностранными номерами», – уточнил Гарипов.

За более грубые нарушения ПДД, например отсутствие таможенных документов, 12 автомобилей сотрудники ГИБДД отправили на штрафстоянки.