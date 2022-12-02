За год в «школах ухода» Татарстана обучились 2,5 тыс. родственников инвалидов

В 2022 году услугами долговременного ухода в Татарстане удалось охватить 3,3 тыс. инвалидов, в «школах ухода» обучено 2,5 тыс. родственников тяжелобольных людей, нуждающихся в постоянном уходе. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Мы зачастую сталкиваемся с такой ситуацией, когда пожилой человек, проживающий с нами, тяжело заболевает: случаются инсульты, инфаркты, ментальные нарушения. Родственники должны знать, как правильно ухаживать за пожилым человеком, как правильно кормить его. Особенно после заболеваний ковидом среди людей старшего поколения часто встречаются когнитивные нарушения», — пояснила Зарипова.

С 2019 года в Татарстане в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» (национальные проекты воплощаются в жизнь начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина) реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в посторонней помощи.

Услугами сиделок в регионе пользуется более 300 человек. В отделениях дневного пребывания для пожилых людей и инвалидов с ментальными нарушениями социальные услуги получают более тысячи человек. На базе 16 комплексных центров социального обслуживания населения действуют пункты проката технических средств реабилитации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане по программе «Доступная среда» за 2011–2020 годы адаптирован для инвалидов 921 наиболее социально значимый объект.