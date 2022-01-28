За год в РТ в три раза выросло число вакансий для работников пунктов выдачи заказов

В прошлом году количество предложений о работе для специалистов пунктов выдачи заказов в России выросло в 2,8 раз — до 11,5 тыс. вакансий. В Татарстане за 2021 год было открыто в три раза больше таких вакансий, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru.

«Наиболее ощутимо спрос на специалистов пунктов выдачи заказов вырос в Челябинской и Тюменской областях, Пермском крае, а также в Самарской и Мурманской областях и Краснодарском крае. В 74% вакансий опыт работы от соискателей не требуется, в половине случаев предполагается сменный график. Как правило, чтобы претендовать на такую вакансию, достаточно уметь работать на компьютере, быть ответственным, клиентоориентированным и коммуникабельным», – сказано в сообщении.

Заработная плата, которую предлагают специалистам пунктов выдачи заказов, в прошлом году по стране в целом составила 32 тыс. рублей, что на 3,5 тыс. больше, чем год назад. В Татарстане – 30 тыс., что на 7 тыс. больше прошлогодних показателей. Самая «дорогая» в стране вакансия специалиста пункта выдачи заказов предлагает доход от 90 до 250 тыс. рублей. Помимо стандартных обязанностей сотруднику предстоит консультировать клиентов по продукции.