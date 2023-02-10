За год в РТ в три раза выросло число больных геморрагической лихорадкой и менингитом

В Республиканской клинической инфекционной больнице в прошлом году выросло число госпитализаций с геморрагической лихорадкой, вирусными гепатитами и гнойными менингитами. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.

«После того, как были ослаблены ограничительные мероприятия в обществе, в минувшем году мы столкнулись с ростом заболевших нозологическими формами инфекционной патологии, которые в 2021 году практически не регистрировались. Для 2022 года характерно трехкратное увеличение пациентов с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, вирусными гепатитами, гнойными менингитами и взрывной рост гриппа в конце 2022 года», – рассказали в РКИБ.

Однако число госпитализаций с ГЛПС, гепатитами и менингитом в общей структуре госпитализаций в РКИБ составило всего полтора процента.

Чаще всего в 2022 году госпитализировали пациентов со среднетяжелыми и тяжелыми формами Covid-19, они составили 38%. На втором месте – острые кишечные инфекции (23%), и на третьем месте – ОРВИ и грипп, 17% случаев.

«Были зарегистрированы четыре завозных случая малярии и один тяжелый случай клещевого энцефалита», – добавили в пресс-службе РКИБ.