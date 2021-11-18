За год в РТ уволили четверых депутатов за предоставление ложной информации о доходах

В 2021 году среди руководящего состава Татарстана было проведено 29 проверок с целью выявления нарушений в сфере антикоррупционного законодательства, 27 человек были привлечены к ответственности. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный советник Управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

«Особо обращаю внимание, что за текущий год было уволено уже четыре человека в связи с утратой доверия», — отметил Рахимов.

Он рассказал, что двоих депутатов из Чистополя и Тюлячинского района освободили от должности за то, что те отказались предоставлять сведения о доходах.

В Нижнекамском районе депутат не указал в сведениях о доходах прибыль от предпринимательской деятельности в 300 тыс. рублей, а также умолчал о своем грузовом автомобиле. Более того, женщина-депутат указала, что продала «КАМАЗ» за десять рублей, тогда как его реальная стоимость составляла порядка 250 тыс. рублей. Когда информация вскрылась, депутат попыталась свалить все на техническую ошибку.

«Также, человек не указал недвижимое имущество: два земельных участка, один из них 20 соток, другой — 3,7 гектара. Когда ей на это указали, она сказала, что просто забыла. Как можно забыть 3,7 гектара земли — удивительно», — поделился Рахимов.

Он рассказал еще об одном случае: депутат в Зеленодольском районе не указал прибыль в виде процентов от депозитных счетов в размере более 270 тысяч рублей, а также не указал суммы обязательств в размере более 100 млн рублей.

Все четверо депутатов были освобождены от должности, по каждому случаю были приняты соответствующие решения, в том числе президентом Республики Татарстан, отметил спикер.

