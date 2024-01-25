За год в РТ удалось возместить почти 4 млрд рублей ущерба за экономические преступления

За 2023 год правоохранители Татарстана выявили 2 тысячи 602 экономических преступления. Об этом сегодня на закрытой коллегии МВД Татарстана при участии Раиса Республики Рустама Минниханова рассказал врио Министра внутренних дел по РТ Алексей Соколов.

По этим преступлениям удалось обеспечить возмещение материального ущерба на общую сумму более 3 млрд 883 млн рублей.

Фото: © пресс-служба МВД по РТ

В 2023 году правоохранители пресекли деятельность 8 финансовых пирамид, от которых пострадали более 2 тысяч человек. Также было выявлено 20 преступлений, который связаны с отмыванием денег, полученных преступным путем.