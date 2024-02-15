За год в РТ полиция расследовала более 23 тыс. преступлений, каждое четвертое – тяжкое

За 2023 год в отделы полиции Татарстана поступило свыше 859 тысяч заявлений о преступлениях и правонарушениях. Об этом на пятьдесят первом заседании Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва рассказал врио министра внутренних дел по Республике Татарстан Алексей Соколов.

Полицейские расследовали более 23,5 тысячи преступлений, каждое четвертое из них – тяжкое и особо тяжкое.

Алексей Соколов подчеркнул, что в республике стали эффективнее раскрывать некоторые виды преступлений, включая убийства, кражи и разбои.

«Одним из приоритетных направлений в нашей деятельности по-прежнему остается реализация принципа неотвратимости. По сравнению с 2022 годом в республике было раскрыто на 37% преступлений больше. Это убийства, грабежи, причинения тяжкого вреда здоровью, около тысячи краж и сотни мошенничеств», – рассказал Соколов.

В кратчайшие сроки сотрудники полиции раскрыли ряд преступлений, которые вызвали общественный резонанс. Была пресечена деятельность нескольких преступных групп, на счету которых похищения людей и угоны.