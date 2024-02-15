За год в РТ было выявлено более 80 преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом

За 2023 год в Татарстане, вместе с сотрудниками ФСБ и прокуратуры, полицейские выявили 58 преступлений террористического характера и 24 преступления экстремистской направленности. Об этом на пятьдесят первом заседании Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва рассказал врио министра внутренних дел по Республике Татарстан Алексей Соколов.

Было возбуждено четыре уголовных дела за распространение недостоверных сведений о проведении специальной военной операции и еще три – по факту дискредитации ВС РФ. К административной ответственности привлекли 236 человек, 37 из них – за дискредитацию СВО и фейки о спецоперации.

«В 2023 году было выявлено террористическое сообщество, которым руководили житель Кировской области и четверо представителей Татарстана. Они вербовали жителей РФ в ряды ИГ*, финансировали ее деятельность и призывали к терроризму», – рассказал Соколов.

По горячим следам были раскрыты поджоги релейных шкафов на железной дороге, зданий мирового суда и пяти военкоматов, а также вышек связи и машин с символикой в поддержку СВО, которые совершались за деньги, обещанные представителями украинских спецслужб.

*запрещенная в России международная террористическая организация