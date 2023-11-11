За год в России на четверть выросли цены на фрукты и овощи

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С октября 2022 года в России на 23,99% выросли цены на плодоовощную продукцию. Такими цифрами в докладе об индексе потребительских цен за прошлый месяц делится Росстат.

В сравнении с сентябрем 2023 года показатель вырос на 1,91%, с начала года — с января по октябрь — на 10,96%.

Цены на остальные продовольственные товары росли не столь значительно — на 4,03% с октября 2022 года и на 4,18% — с декабря. По отношению к сентябрю текущего года стоимость продуктов увеличилась на 1,27%.