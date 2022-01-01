news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
1 января 2022  06:34

За год в России на 6% уменьшилось число сирот

news_top_970_100

В настоящее время в детских домах России находятся около 37 тыс. детей-сирот. За 2021 год их число уменьшилось на 6% в сравнении с предыдущим, сообщила в интервью телеканалу «Россия-24» уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова

«Статистика, конечно, к уменьшению детей [в детских домах]: сейчас это порядка 37 тыс. человек. И по сравнению с прошлым годом это почти на 6% меньше», — заявила омбудсмен.

По ее словам, тенденция к уменьшению числа сирот в России связана с комплексной работой над жизнеустройством детей.

#дети-сироты
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное