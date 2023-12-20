За год в РФ нашли 30 месторождений нефти и газа

За 2023 год российские нефтяники нашли 30 углеводородных месторождений. Благодаря этим находкам нефтяные запасы могут увеличиться на 470 млн тонн и 630 млрд кубометров газа соответственно, пишет РИА «Новости». Интересно, что найденные месторождения покрыли почти 100% расходов энергоресурсов в текущем году.

Так, в месторождении имени Р. У. Маганова числится 8,4 млн тонн нефти «про запас» и 136 млрд кубометров газа. Это месторождение нашли специалисты «Лукойла» на шельфе Каспийского моря. Другое, поменьше нашла «Газпром нефть». В месторождении имени В. П. Орлова должно находиться 7,5 млн тонн «черного золота». Оно находится в Оренбургской области.

Однако нахождение новых источников добычи нефти никак не повлияет на стоимость данного ресурса, говорят эксперты. С разработки до получения продукта пройдет в лучшем случае год, а то и два. При этом, как говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, если месторождение удаленное, то недостаточно просто разбурить скважину и подключиться. В этом случае, нефтяникам придется строить с нуля всю нужную для этого инфраструктуру, а это около 5 лет работы.

Для сравнения: до начала пандемии короновируса «Роснефть» начала реализовывать проект «Восток ойл», однако первые отгрузки нефти стартуют только в 2024 году.

Ушков подчеркнул, что цель разведки – восполнить добываемые объемы. То есть, компания ищет новые источники добычи еще до «истощения» старых, чтобы не столкнуться в один момент с перерывом в производстве.

Интересно, что в последние годы нефтяники не так активно ищут новые месторождения, как раньше. Причина – сокращения добычи странами ОПЕК+, нестабильность цен на нефть и падение качества ресурсной базы во всем мире. То есть самые большие и удобные месторождения уже найдены, работают и уже истощаются. А новые – или далеки от инфраструктуры, или их запасы трудно извлечь, а значит разработка таких месторождений обойдется очень дорого.