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За год в ПФО транспортные полицейские арестовали 61 участника ОПГ
За 2023 год транспортные полицейские в Приволжском федеральном округе пресекли деятельность 61 участника организованной преступной группы. Об этом на коллегии по подведению итогов работы за 2023 год сообщил начальник УТ МВД России по ПФО генерал-майор полиции Александр Бережной.
Всего за 2023 год транспортная полиция раскрыла 231 преступление, совершенные организованной группой. Среди них – 5 преступлений, которые были совершены в составе ОПГ, сформированных на этнической основе.
К уголовной ответственности правоохранителям удалось привлечь семерых организаторов ОПГ и преступных сообществ.
Также Бережной сообщил, что за минувший год транспортной полиции по ПФО удалось раскрыть 108 преступлений прошлых лет, включая 14 тяжкие и особо тяжкие преступления.
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