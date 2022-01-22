В Татарстане за год в оборот введено 45 тыс. га неиспользуемых земель сельхозназначения

В Татарстане расположено более 4,6 млн га земель сельхозназначения. При этом, по данным Россельхознадзора, в 2021 году было выявлено свыше 113 тыс. га неиспользуемых земель. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал министр земельных и имущественных отношений республики Фаниль Аглиуллин.

По его словам, за прошлый год в оборот удалось ввести более 45 тыс. таких земель. Однако большая часть участков находится в частной собственности. Причем львиная доля их приходится на Альметьевский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Елабужский, Лаишевский, Зеленодольский, Мамадышский и Пестречинский районы.

«Вовлечение в оборот неиспользуемых земель должно являться одной из приоритетных задач, при этом в данной работе задействованы как федеральные, так и республиканские и муниципальные органы власти», — подчеркнул Аглиуллин.

Министр заметил, что для воздействия на недобросовестных собственников в Татарстане проводится государственный земельный надзор. Если нарушителю был вынесен штраф на основании материалов органов местного самоуправления в рамках муниципального земельного контроля, то выплаченные суммы полностью зачисляются в бюджеты муниципалитетов. За прошлый год объем таких штрафов составил 1,2 млн рублей.

Аглиуллин призвал муниципалитеты усилить работу в данном направлении.

Также он рассказал о проблеме неиспользования по целевому назначению участков, ранее включенных в границы населенных пунктов. По большей части из них не разработана необходимая сопутствующая документация, в том числе правила землепользования и застройки, проекты планировки и межевания территорий и так далее.