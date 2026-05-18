За год в МФЦ поступило более 7,8 тыс. обращений от участников СВО

За 2025 год более 7,8 тыс. военнослужащих и членов их семей получили услуги по военной тематике в МФЦ. С начала года поступило более 2,4 тыс. обращений. Об этом сообщил замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Булат Габдрахманов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В настоящее время для участников СВО и их семей в МФЦ доступны 35 мер поддержки, в том числе это услуги в электронном виде на гостевых компьютерах», – отметил он.

В числе основных услуг – выдача справок, подтверждающих участие в СВО, а также заявлений на медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение.