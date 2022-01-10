За год в больницы Татарстана на диспансеризацию доставлены 59,5 тыс. пожилых сельчан

За год в медицинские организации Татарстана на диспансеризацию и медосмотры доставлены 59,5 тыс. пожилых жителей сельской местности. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«С 2019 года в Татарстане в рамках федерального проекта „Старшее поколение“ национального проекта „Демография“ реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. На сегодня система долговременного ухода внедрена во всех муниципальных районах. В республике организовано межведомственное взаимодействие учреждений социального обслуживания и медицинских организаций», — сказано в сообщении.

По нацпроекту в медицинские организации доставляют людей старше 65 лет, проживающих в сельской местности. В 2019 году под действие проекта попали 36,6 тыс. человек, в 2020 году — еще 45,3 тыс. пожилых сельчан. В 2021 году эта цифра выросла до 59,5 тыс., из них более 37,4 тыс. человек были доставлены на диспансеризацию и профилактические осмотры.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента РФ Владимира Путина.