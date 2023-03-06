За год в Кировском и Московском районах Казани ввели 145 тыс. квадратных метров жилья

В прошлом году на территории Кировского и Московского районов столицы республики ввели в эксплуатацию 17 многоквартирных домов на 145 тыс. квадратных метров жилья. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава администрации районов Сергей Миронов.

Он отметил, что эти два района города традиционно показывают высокую динамику по вводу нового жилья.

«В 2022 году было введено в эксплуатацию 17 многоквартирных домов общей площадью 145 тыс. квадратных метров на 2,3 тыс. квартир. <...> Всего за 2022 год свои жилищные условия в рамках различных программ улучшили 402 семьи», — рассказал Миронов.

Он добавил, что Кировский и Московский районы столицы раньше срока завершили муниципальную адресную программу переселения граждан из аварийного жилья. В минувшем году было расселено 15 аварийных домов Кировского района. Новоселье отпраздновала 261 семья.

«Всего за 4 года было расселено 42 дома для 1278 жителей», — подчеркнул докладчик.

Также Миронов поделился годовыми итогами реализации программы Раиса Татарстана «Наш двор» на территории двух районов столицы.

«В рамках программы „Наш двор“ преобразили 81 придомовую территорию на сумму в 714 млн рублей. <...> В текущем году еще 98 дворов будут обновлены в рамках этой программы», — резюмировал Сергей Миронов.