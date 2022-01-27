За год в Казани восстановили пропускную способность 12 км сетей ливневой канализации

В Казани за 2021 год прочистили 12 км сетей ливневой канализации и восстановили их пропускную способность. Об этом мэру Казани Ильсуру Метшину доложил председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Саляхутдинов на ежегодном отчете по итогам прошлого года, сообщает пресс-служба мэрии города.

«Всего с 2012 года произведена прочистка более 258 км сетей, что составляет более 58% от общей протяженности ливневой канализации, состоящей на балансе эксплуатирующей организации», — доложил Саляхутдинов.

По его словам, для того чтобы отремонтировать аварийные участки ливневой канализации по улицам Несмелова, Декабристов, Краснококшайской уже заключены контракты на разработку проектно-сметной документации, а также на вынос сетей ливневой канализации по ул.Серова вблизи мечети «Ярдэм».

Для ремонта аварийного участка по ул.Яшляр также разработана вся необходимая документация.

«Всего по итогам года протяженность городских сетей ливневой канализации составила 443 км, из них 17 км принято на баланс в 2021 году. За десять лет протяженность городских ливневок за счет строительства новых дорог выросла почти на 90 км», — добавил он.

Работа по восстановлению пропускной способности городской ливневой канализации продолжится и в этом году, заверил Саляхутдинов.