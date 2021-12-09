За год в Казани появились еще 1,7 тыс. парковочных мест

В 2021 году муниципальные парковки Казани расширились на 1,7 тыс. машино-мест. В результате на городских муниципальных парковках можно разместить более 6 тыс. автомобилей, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Со схемой расположения дорожных знаков, в том числе указывающих на места для инвалидов, и других объектов, можно ознакомиться в спецвыпуске городского сборника документов и правовых актов.

В исполкоме напомнили, что в начале 2022 года откроются новые парковки на улицах Яруллина, Волгоградская, Бондаренко, Короленко, Нигматуллина, Чистопольская, Сибгата Хакима, Назарбаева, Газовая, Павлюхина и Агрономическая. Машино-места организовываются поэтапно, в специально созданных карманах. Помимо этого, они откроются в тех местах, на которые указали жители города.

Сроки введения в эксплуатацию новых парковок станут известны позднее.

Напомним, что до конца года в Казани продлен льготный режим работы парковок. Так, оплата за них берется только в будние дни в период с 7 утра до 6 вечера.