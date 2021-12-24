За год в Казани благоустроили 430 дворовых территорий

За 2021 год в Казани улучшили 430 дворовых территорий. Об этом сообщил сегодня мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин на итоговой пресс-конференции.

«Мы видим, как люди возвращаются во дворы, вечерами играют там с детьми, — рассказал глава города. — Наши уважаемые бабушки и дедушки выходят на прогулки с семьями. Это большой и кропотливый труд. Беспрецедентная работа, проделанная Президентом республики Рустамом Миннихановым».

Метшин добавил, что в этом году капитальный ремонт затронул почти 300 домов Казани. Невзирая на рост стоимости стройматериалов и ужесточение ограничений из-за пандемии коронавируса, были достигнуты все поставленные цели.

«Мы все программы выполнили. Продолжаем строительство второй линии метро, которая захватит очень важный для нас 10-й микрорайон, выход на IKEA. Мы продолжаем обновлять наш общественный транспорт. Отдельное большое событие — это торжественное открытие воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери», — подытожил мэр.