За год в Казани 73 тысячи тонн илового осадка пустили на биотопливо

В Казани по итогам 2022 года на первой в России линии термомеханической обработки илового осадка произвели 18 тысяч тонн гранулята. На это ушло 73 тысячи тонн илового осадка, что сопоставимо с вместимостью почти 3 тысяч самосвалов, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на директора МУП «Водоканал» Андрея Егорова.

Полученный гранулят – это сертифицированный продукт, который используется как биотопливо. Кроме того, получен сертификат соответствия на использование гранул в качестве удобрения для технических культур.

Благодаря запуску цеха в Казани удалось полностью отказаться от использования иловых полей, подчеркнул Егоров.

«На сегодняшний день 100% продукта реализуется в качестве биотоплива на цементный завод в поселок Комсомольский Республики Мордовия», – сообщил Егоров.

Напомним, строительство линии стоимостью 1 млрд 699 млн рублей началось в декабре 2018 года на собственные и заемные средства МУП «Водоканал». Пусконаладочные работы по запуску цеха в Казани проходили в апреле 2021 года. Благодаря этому проекту столица Татарстана стала одним из первых в России городов, отказавшихся от использования иловых полей.