За год в Казани 355 бездомных собак из приюта обрели хозяев

За четыре года в Казани было отловлено 8,6 тыс. бездомных собак, из них более 6,7 тыс. стерилизованы и выпущены в места прежнего обитания. Бездомным собакам и щенкам волонтеры активно подыскивают хозяев. Об этом сообщил сегодня замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

«В приюте сейчас находятся 636 собак, в их числе есть ухоженные животные, которые, вероятно, ранее имели хозяев, агрессивные, чрезмерно крупные и опасные, собаки охранных пород. ООО „Зооцентр“ и волонтеры активно занимаются пристроем животных. В этом году новых хозяев нашли 355 приютских собак», — отметил он.

В республике создан волонтерский корпус «Щенячий патруль», добровольцы ухаживают за щенками и тоже подыскивают им хозяев. На сегодняшний день в приюте находится около ста щенков, еще 200 пристроены. Волонтеры следят за дальнейшей судьбой собак, которым нашли хозяев, чтобы животные вновь не оказались на улице.