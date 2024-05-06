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За год в фонд «Защитники Отечества» в Татарстане обратились 14,5 тыс. человек
Почти за год работы филиала фонда «Защитники Отечества» в Татарстане за помощью обратились 14,5 тысяч граждан. Об этом в прямом эфире Центра управления регионом РТ рассказала руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Татарстану Гузель Удачина.
«Обратились 14,5 тыс. граждан по более чем 2 тыс. вопросам. Вопросы очень разные, некоторые вопросы не касаются тематики фонда, но тем не менее осуществляем консультирование по любым вопросам», – отметила она.
Сейчас на социальном сопровождении находятся около 4,5 тысяч человек – это бывшие участники СВО и члены семей погибших бойцов. За каждым ветераном боевых действий закрепляется свой социальный координатор.
«Фонд создан Указом Президента РФ от 3 апреля 2023 года. С момента создания год уже прошел, но фактически филиалы по всей стране начали работу с 1 июня прошлого года. На сегодня в филиале работают 69 сотрудников, из них 60 – основные и главные сотрудники. Они называются социальными координаторами. Это те люди, которые непосредственно работают с ветеранами, их семьями, оказывают помощь», – отметила она.
Деятельностью фонда охвачена вся территория РТ. Каждый ветеран боевых действий, участник СВО, член их семьи может получить поддержку социального координатора по месту свое проживания, указала Удачина.
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