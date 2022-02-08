За год в Елабугу привлечено 20 врачей и обновлено оборудование в центральной больнице

За прошлый год в Елабугу привлечено 20 новых врачей и обновлено оборудование в Елабужской центральной районной больнице. Об этом на IX сессии четвертого созыва Совета Елабужского района сообщил глава района Рустем Нуриев.

Он отметил, что основными вызовами в сфере здравоохранения являются дефицит кадров в медицинских учреждениях, отсутствие современного оборудования, износ зданий и сооружений, сложная эпидемиологическая ситуация.

«Острая нехватка кадров в елабужской районной больнице заставила нас искать новые механизмы мер социальной поддержки медицинских работников. В 2021 году было привлечено 20 новых врачей. Двое получили землю под индивидуальное жилищное строительтсво, девяти врачам предоставлено служебное жилье», — отметил спикер.

Нуриев предположил, что нежелание трудоустраиваться в учреждении здравоохранения вызывает у молодых специалистов отсутствие в нем современного медицинского оборудования. В течении года в Елабужскую ЦРБ от администрации города поступило два УЗИ аппарата экспертного класса, ЛОРкомбайн и набор инструментов для проведения операций. Также в рамках федеральной программы обновлено оборудование сосудистого отделения, в том числе установлен новый компьютерный томограф. Помимо этого, больница пополнилась новым колоноскопом и монитором к колоноскопу и видеостойкой.

Нуриев также отметил необходимость проведения ремонта в инфекционном отделении больницы.

«Состояние здания инфекционного отделения ЕЦРБ, построенного в 1975 году, не позволило разместить в нем ковидный госпиталь, поэтому с мая 2020 года госпиталь функционирует в здании роддома. В связи с этим роженицы района (около 700 человек в год) вынуждены ездить в Набережные Челны и в Нижнекамск. Вследствие протекания кровли в стационаре ЕЦРБ происходит затопление палат, где находятся тяжелые пациенты, возникает риск возгорания и поломки дорогостоящего оборудования», — доложил глава района.

Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в прошлом году оставалась напряженной, за 2021 год в ковид-госпиталь ЕЦРБ поступило 2 209 пациентов из 15 районов и городов Республики Татарстан, в том числе 19 граждан из 12 субъектов Российской Федерации, из них умерло 273 человека.