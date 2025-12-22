За год в ДТП на дорогах Татарстана погибли 15 детей

С начало года на дорогах Татарстана произошло 429 ДТП, в которых 15 детей погибли и 457 получили различные травмы.

Автоинспекторы совместно с работниками ГБУ «БДД» проведут мероприятия по профилактике нарушений правил перевозки детей. Не останутся без внимания и сами ребята, не соблюдающие правила дорожного движения.

Помощь в проведении мероприятий окажут ЮИДовцы, педагоги, родительская общественность. В образовательных организациях будут проведены профилактические беседы с детьми и их родителями. Мероприятия продлится до 11 января 2026 года.