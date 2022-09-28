За год в Альметьевском районе РТ ушло из жизни 13 участников Великой Отечественной войны

За прошедший с 2021-го по 2022 год Альметьевский район РТ лишился 13 участников Великой Отечественной войны. Об этом «Татар-информу» рассказали в местной администрации.

На сегодняшний день в Альметьевском муниципальном районе проживает более 46 тыс. пенсионеров. Из них 868 (1132 в 2021 году) ветеранов и вдов участников Великой Отечественной войны, в том числе: 17 (30 в 2021 году) участников и инвалидов ВОВ; семь (восемь — в 2021-м) лиц, награжденных медалями «За Победу над Германией», «За Победу над Японией»; один блокадник Ленинграда; три узника фашистских концлагерей; 636 (832 — в 2021-м) труженика тыла; 204 (257 — в 2021-м) вдов участников ВОВ.

Также ведется работа по чествованию юбиляров — ветеранов Великой Отечественной войны. С января по сентябрь в этом году чествовались 224 ветерана и вдов участников ВОВ.

«Ветеранам оказывается всесторонняя помощь и поддержка. Все они закреплены за предприятиями, Территориальными общественными самоуправлениями и сельскими поселениями. Каждый из них нуждается в поддержке, внимании и заботе», — отметили в администрации.

В период Декады пожилых в Альметьевском районе пройдут торжественные мероприятия на предприятиях, организациях, ТОС, сельских поселениях. Руководители учреждений также посетят пенсионеров на дому. Визиты нанесут только вакцинированные лица с соблюдением всех антиковидных мер.

Помимо этого, с 1 октября начнутся еженедельные субботние осенние ярмарки, на которых жители города и района смогут купить фермерскую продукцию по социально низким ценам.

В сельских поселениях будет оказана помощь в сборе урожая и уборке огорода одиноким пенсионерам. Центром занятости населения запланирована «Ярмарка вакансий» для граждан пенсионного и предпенсионного возраста. Пожилых граждан проконсультируют специалисты и предложат им разные варианты работы.