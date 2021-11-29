За год в 30 проектах нормативных актов в Татарстане были выявлены факторы коррупции

В Татарстане в этом году независимой антикоррупционной экспертизой нормативно-правовых актов и их проектов в органах государственной власти коррупциогенные факторы были выявлены в 30 документах. При этом всего было проверено 3 328 проектов. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный советник Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

«Если говорить об органах местного самоуправления, то была проведена антикоррупционная экспертиза 26 303 муниципальных нормативно-правовых актов, в 208 выявлены различные коррупциогенные факторы», – отметил спикер.

Речь идет об отсутствии или неопределенности сроков, условий или оснований принятия решения, наличии дублирующих полномочий органов государственной власти или органов местного самоуправления, отказа от конкурсных процедур, лингвистической неопределенности и др.

Рахимов подчеркнул, что все выявленные коррупциогенные факторы были устранены.