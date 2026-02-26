За год уровень преступности в Казани снизился на четверть

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани в прошлом году зафиксировали заметное улучшение криминогенной обстановки. Уровень преступности снизился на 25%, сообщил начальник УМВД России по Казани Ринат Габитов на отчетной сессии Казгордумы.

За год казанская полиция раскрыла около восьми тысяч преступлений. Раскрываемость убийств, изнасилований и разбоев достигла 100%. При этом тяжкие и особо тяжкие преступления составляют около 40% от общего числа, однако в городе сократилось количество угонов, краж и общеуголовных мошенничеств.

Впервые за пять лет отмечено снижение числа дистанционных мошенничеств – на 27%. Всего зарегистрировано более 11 тысяч ИТ‑преступлений, по которым задержано 1,3 тысячи человек и возбуждено 130 уголовных дел.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что массовые мероприятия в городе проходили без серьезных нарушений, а развитие системы видеонаблюдения «Безопасный город, безопасный двор» помогает повышать раскрываемость преступлений. Он также напомнил о запуске раздела по кибербезопасности на портале «Моя Казань».