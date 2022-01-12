За год уровень газификации в России вырос до 72%

По итогам 2021 года уровень газификации в России достиг 72%. Об этом на совещании Президента РФ Владимира Путина с Кабмином рассказал вице-премьер Александр Новак.

«Уровень газификации населения составляет по итогам 2021 года 72%», — заявил он.

По последним данным, газом снабжены 78 регионов страны. Он проведен в 43 млн квартир и домовладений в 48 тыс. населенных пунктах.

Таким образом, за год уровень газификации вырос примерно на 1%. Ожидается, что по программе «Развитие энергетики» в 2022 году показатель составит 72%, в 2024-м — 74,7%.