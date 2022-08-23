За год траты на подготовку казанских учеников к школе выросли до 11,9 тыс. рублей

В Казани средние расходы на подготовку детей к новому учебному сезону за год выросли на 17% — до 11,9 тыс. рублей. Такие данные приводит сервис SuperJob.

«Годом ранее средняя сумма затрат составляла 10,2 тыс. рублей. Прирост расходов наблюдается ежегодно, так, в 2019 году родители готовы были потратить 8,5 тыс. рублей, в 2020 — 8,7 тыс. рублей», — констатируют аналитики сервиса.

При этом в среднем расходы на покупку необходимых школьнику вещей и канцелярских принадлежностей по сравнению с прошлым годом увеличились в городах-миллионниках на 18%.

Больше всего такие траты выросли в Москве (в среднем 14,3 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (13,1 тыс.) и Екатеринбурге (12 тыс.). При этом самые скромные бюджеты назвали жители Волгограда (10,2 тыс. рублей), Воронежа (10,4 тыс.), Перми и Уфе (по 11 тыс.).