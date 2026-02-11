news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 11 февраля 2026 15:31

За год только на дорогах Высокогорского района РТ произошло 10 ДТП с дикими животными

Читайте нас в
Телеграм

В Высокогорском районе РТ за 2025 год произошло 10 ДТП с дикими животными. Самыми опасными участками стали трасса М7 «Волга» и дорога Каменка – Большая Атня. Об этом рассказал руководитель местного отдела по надзору в сфере животного и растительного мира Александр Фомин на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.

Во всех случаях животные погибли, машины получили серьезные повреждения. В одном ДТП погиб водитель.

«Рост количества аварий объясняется увеличением численности диких животных и усилением антропогенной нагрузки, заставляющих их чаще пересекать автомобильные трассы», – отметил Фомин.

Водителей просят быть особенно внимательными в периоды повышенной активности животных. Лоси чаще выходят на дороги с августа по октябрь. Кабаны наиболее активны с ноября по декабрь.

#Высокогорский район рт #дикие животные
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани объявлена угроза атаки БПЛА, аэропорты столицы РТ и Нижнекамска закрыты

В Казани объявлена угроза атаки БПЛА, аэропорты столицы РТ и Нижнекамска закрыты

11 февраля 2026
«2026-й простым не будет»: Минниханов о проблемах и ключевых задачах экономики Татарстана

«2026-й простым не будет»: Минниханов о проблемах и ключевых задачах экономики Татарстана

10 февраля 2026