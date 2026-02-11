За год только на дорогах Высокогорского района РТ произошло 10 ДТП с дикими животными

В Высокогорском районе РТ за 2025 год произошло 10 ДТП с дикими животными. Самыми опасными участками стали трасса М7 «Волга» и дорога Каменка – Большая Атня. Об этом рассказал руководитель местного отдела по надзору в сфере животного и растительного мира Александр Фомин на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.

Во всех случаях животные погибли, машины получили серьезные повреждения. В одном ДТП погиб водитель.

«Рост количества аварий объясняется увеличением численности диких животных и усилением антропогенной нагрузки, заставляющих их чаще пересекать автомобильные трассы», – отметил Фомин.

Водителей просят быть особенно внимательными в периоды повышенной активности животных. Лоси чаще выходят на дороги с августа по октябрь. Кабаны наиболее активны с ноября по декабрь.