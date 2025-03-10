Татарстанцы приобрели 2,6 тыс. средств реабилитации на электронные сертификаты

Благодаря электронным сертификатам татарстанцы с начала года приобрели около 2,6 тыс. технических средств реабилитации. На эти цели Отделение СФР по РТ направило более 62 млн рублей. Благодаря сертификатам люди приобретают необходимые высокотехнологичные изделия, сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.

«Электронный сертификат — платежный инструмент, позволяющий приобрести необходимые технические средства реабилитации или протезно-ортопедические изделия, рекомендованные по программе реабилитации и абилитации (ИПРА). Работает сертификат как банковская карта: оплата товара происходит мгновенно как в обычных торговых точках, так и в онлайн-магазинах», — пояснил управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин.

С помощью сертификатов можно приобрести более 300 видов различных средств реабилитации, включая индивидуальные изделия, сделанные на заказ, в том числе высокотехнологичные протезы.

«В 2024 году активировано 74 электронных сертификата на протезы кисти, предплечья, плеча, бедра, голени с микропроцессорным управлением на общую сумму 190 млн рублей. Из них приобретено получателями 67 изделий на сумму 173 млн рублей», - рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Отделения СФР по РТ.

В 2025 году активировано 41 электронных сертификата на протезы кисти, предплечья, плеча, бедра и голени на общую сумму 120 млн рублей. Жители республики уже приобрели 15 изделий на общую сумму 42 млн рублей.

Оформить электронный сертификат могут люди с инвалидностью, пострадавшие на производстве или получившие профессиональное заболевание. Заявление можно подать не выходя из дома через портал госуслуг. В каталоге на сайте СФР нужно выбрать необходимое ТСР, узнать его стоимость, уточнить производителя и адреса магазинов, принимающих к оплате электронные сертификаты. Также подать заявление можно в клиентских службах Отделения СФР по Республике Татарстан и в МФЦ.