В 2021 году на реализацию региональных проектов в РТ предусмотрено 31,6 млрд рублей

За девять месяцев этого года по национальным проектам в республике были открыты школы, детские сады, медицинские организации, спортивные объекты, завершена рекультивация свалки в Мензелинске, построены очистные сооружения в Пестречинском районе, сообщили в Министерстве экономики Татарстана.

Так, по национальным проектам «Образование», «Жилье и городская среда» в республике открылись две новые школы в казанских ЖК «Арт Сити» и «Салават Купере». В общей сложности в них смогут обучаться 2725 человек.

Также благодаря национальным проектам «Демография» и «Жилье и городская среда» было завершено строительство восьми детских садов, рассчитанных на 1450 мест. Они открылись в Казани, Набережных Челнах и селе Державино Лаишевского района. До конца года планируется сдать еще восемь учреждений дошкольного образования.

По национальному проекту «Здравоохранение» начал работать Центр детской онкологии, гематологии и хирургии.

В рамках национального проекта «Демография» в Кукморе посетителей начал принимать универсальный спортивный зал, а в Казани — физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа.

Кроме того, по национальному проекту «Жилье и городская среда» за девять месяцев в районах республики было благоустроено 21 общественное пространство.

В сентябре 2021 года в Татарстане началась реализация нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который позволит сделать путешествия по России более комфортными, доступными и безопасными. Путешественники получат более качественный сервис, а организаторы мест отдыха и туристических маршрутов смогут рассчитывать на поддержку государства.

Национальные проекты реализуются в России в соответствии с указами Президента РФ Владимира Путина и направлены на улучшение качества жизни граждан республики.