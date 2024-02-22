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За год Татарстан на проект «Пушкинская карта» направил 445 млн рублей
Проект «Пушкинская карта» востребован у татарстанцев, более 80% молодых людей стали участниками программы. Об этом министр культуры РТ Ирада Аюпова рассказала в прямом эфире #ТатарстанОнлайн.
«Проект „Пушкинская карта“ должен объединять контент, который воспитывает в молодых людях чувство патриотизма, формирует систему духовно-нравственных ценностей, мотивирует к личностному развитию. Лучшие цензоры в этих вопросах родители и сами молодые люди. Поделиться своим мнением татарстанцы могут, обратившись по контактам, указанным на официальном сайте Минкультуры Татарстана», — сказала она.
За прошлый год объем субсидий государства, направленных на данный проект, составил почти 445 млн рублей.
Темами эфира стали главные итоги нацпроекта «Культура» в Татарстане и события Года семьи. Министр также рассказала, какие объекты сферы культуры появились и скоро откроются в нашей республике, как регион поддерживает молодые таланты, какие культурные события пройдут в этом году.
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