За год Татарстан на проект «Пушкинская карта» направил 445 млн рублей

Проект «Пушкинская карта» востребован у татарстанцев, более 80% молодых людей стали участниками программы. Об этом министр культуры РТ Ирада Аюпова рассказала в прямом эфире #ТатарстанОнлайн.

«Проект „Пушкинская карта“ должен объединять контент, который воспитывает в молодых людях чувство патриотизма, формирует систему духовно-нравственных ценностей, мотивирует к личностному развитию. Лучшие цензоры в этих вопросах родители и сами молодые люди. Поделиться своим мнением татарстанцы могут, обратившись по контактам, указанным на официальном сайте Минкультуры Татарстана», — сказала она.

За прошлый год объем субсидий государства, направленных на данный проект, составил почти 445 млн рублей.

Темами эфира стали главные итоги нацпроекта «Культура» в Татарстане и события Года семьи. Министр также рассказала, какие объекты сферы культуры появились и скоро откроются в нашей республике, как регион поддерживает молодые таланты, какие культурные события пройдут в этом году.

Всероссийская программа «Пушкинская карта» стартовала по инициативе Президента РФ Владимира Путина 1 сентября 2021 года для популяризации культурных мероприятий. Благодаря карте молодежь в возрасте от 14 до 22 лет может посещать театры, музеи, выставки, концерты. В 2022 году этой картой также разрешили оплачивать и билеты в кино на отечественные фильмы. Номинал «Пушкинской карты» увеличен с трех до пяти тысяч рублей в год.