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Общество 27 декабря 2023 12:06

За год Татарстан добился снижения вредных выбросов в атмосферу на 24,8%

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За 30 лет экологи Татарстана добились снижения вредных выбросов в атмосферу на 21,4%. В этом году этот показатель достиг 24,8 %. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на встрече с журналистами в Казани.

«В этом году уже можем сказать, что этот показатель достигает 24,8% при сохранении роста ВРП», — отметил он.

Из отчетов промышленных предприятий следует, что за последние шесть лет снижение объемов выбросов составило 234,5 тыс. тонн, а сбросов – 76,42 млн кубометров. Также наблюдается положительная динамика по итогам инвентаризации парниковых газов, за шесть лет выбросы снизились на 3,8 млн тонн СО2.

#Экология #Александр Шадриков
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