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За год Татарстан добился снижения вредных выбросов в атмосферу на 24,8%
За 30 лет экологи Татарстана добились снижения вредных выбросов в атмосферу на 21,4%. В этом году этот показатель достиг 24,8 %. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на встрече с журналистами в Казани.
«В этом году уже можем сказать, что этот показатель достигает 24,8% при сохранении роста ВРП», — отметил он.
Из отчетов промышленных предприятий следует, что за последние шесть лет снижение объемов выбросов составило 234,5 тыс. тонн, а сбросов – 76,42 млн кубометров. Также наблюдается положительная динамика по итогам инвентаризации парниковых газов, за шесть лет выбросы снизились на 3,8 млн тонн СО2.
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