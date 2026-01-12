За год страховой фонд семян лесных растений Татарстана увеличился на 72 кг

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане завершены работы по формированию страхового фонда семян лесных растений. В 2025 году дополнительно заготовлено 72,4 килограмма семян. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Минлесхоза РТ.

«Формирование страхового фонда семян – стратегически важная задача для лесного хозяйства республики. Это гарантия стабильного лесовосстановления. В центре созданы особые условия хранения, которые позволяют сохранять всхожесть семян на протяжении длительного времени», – рассказала начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения Министерства лесного хозяйства РТ Алсу Мустафина.

Проведение таких работ соответствует целям и задачам национального проекта «Экологическое благополучие». Страховой фонд семян лесных растений создан для гарантированного воспроизводства лесов в неурожайный период. Семена хранятся на специализированном складе в поселке Лесхоз Сабинского района. В настоящее время в фонде хранится 284 килограмма семян хвойных пород, в том числе 178 килограммов семян сосны, 101 килограмм семян ели и 5 килограммов семян лиственницы.