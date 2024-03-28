За год стоимость запасов охотничьих ресурсов в Татарстане выросла до 2,7 млрд рублей

Общая стоимость запасов охотничьих ресурсов в Татарстане на данный момент составляет 2,7 млрд рублей, что на 12% выше, чем в прошлом году. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель председателя Госкомитета РТ по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов.

«В республике насчитывается 81 вид охотничьих ресурсов. Общая стоимость запасов охотничьих ресурсов составляет 2,7 млрд рублей, что на 12% выше, чем в прошлом году. Мы наблюдаем стабильный рост», — пояснил он.

Спикер отметил, что площадь охотничьих угодий в Татарстане составляет 6,3 млн гектаров. Всего в республике насчитывается 139 охотничьих угодий, 103 закрепленных охотничьих хозяйства, 31 общедоступное охотничье угодье и пять охотничьих заказников. В настоящее время в регионе зарегистрировано около 60 тыс. охотников.