За год спрос на ученых в Татарстане вырос на 22%

За 2021 год в целом по России было открыто 29,5 тыс. вакансий для научных работников, что на 36% больше, чем в 2020 году. При этом в Татарстане спрос на ученых вырос на 22,2%, сообщает пресс-служба сервиса HeadHunter.

«Треть всех вакансий для научных работников приходится на специалистов в области химии. Кроме того, в прошлом году компании активно искали микробиологов, биологов, физиков, а также биотехнологов и экологов. Интересно, что наиболее за год вырос спрос на экологов, а также на физиков и биологов», — отмечают аналитики сервиса.

Среди соискателей научной работой за последний год интересовались около 70 тыс. человек. Чаще всего это были жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Башкортостана и Татарстана.

Стоит отметить, что размер средних зарплат в научной сфере России за год почти не изменился. Рост по сравнению с 2020 годом составил всего 1,2 тыс. рублей — до 47,5 тыс. В Татарстане зарплаты за год выросли на 0,5 тыс. рублей — до 39 тыс.

Исследование проведено ко Дню российской науки, который отмечается сегодня, 8 февраля.