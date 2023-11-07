За год спрос на авто с пробегом в Татарстане вырос на 16,8%

Эксперты «Авито» по запросу корреспондента «Татар-информ» проанализировали данные платформы о динамике спроса и предложения автомобилей с пробегом за период с января по октябрь 2023 года и сравнили с аналогичными за тот же период 2022 года.

«Предложение по авто с пробегом в Татарстане в целом выросло на 16,4% на все марки и модели возрастом до 10 лет. Спрос же вырос на 16,8%. По количеству предложения лидирует ВАЗ (Lada), которая занимает 21,2% рынка. При этом относительно прироста предложения практически всех марок, кроме ВАЗ гораздо заметнее. Это же относится к спросу», — комментируют редакции аналитики.

Для сравнения эксперты составили топ-5 марок автомобилей возрастом до 10 лет, которые возглавляют предложение на сервисе в Татарстане (январь-октябрь 2023).