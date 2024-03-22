За год Социальный фонд РТ направил на выплаты приемным родителям более 18 млн рублей

С начала 2024 года единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью получили более 70 семей в Татарстане. В 2023 году было назначено 680 пособий. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Социального фонда по РТ.

«В этом году 73 татарстанских семьи, которые приняли на воспитание детей, получили единовременную выплату от Социального фонда России. На обеспечение этих целей региональное Отделение СФР направило более 3,4 млн рублей. В целом за 2023 год на пособия семьям, взявшим детей на воспитание, перечислено более 18,6 млн. рублей», — сообщили в пресс-службе.

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью — разовая мера поддержки усыновителей, опекунов, попечителей или приемных родителей. Чтобы оформить господдержку, они должны быть гражданами России и постоянно проживать на территории страны.

Разовая выплата имеет фиксированный размер, в Татарстане это 24,6 тыс. рублей. Пособие положено на каждого ребенка, взятого на воспитание в семью. В случае усыновления детей с инвалидностью, детей старше семи лет и детей, являющихся братьями или сестрами, семье полагается выплата в размере 187,9 тыс. рублей на каждого ребенка.

«Для получения единовременного пособия семья может обратиться с заявлением в клиентскую службу Социального фонда Татарстана или в МФЦ. От заявителя потребуется копия решения суда об усыновлении ребенка, а остальные документы наши специалисты запросят самостоятельно. Также заявление можно подать на портале госуслуг или направить по почте. В этом случае необходимо направить нотариально заверенную копию решения суда об усыновлении», — пояснил управляющий Отделением Социального фонда по РТ Эдуард Вафин.

Заявление нужно подать в течение шести месяцев со дня вступления в силу решения суда об усыновлении, либо со дня вынесения органом опеки и попечительства решения об установлении опеки или попечительства, либо со дня заключения договора о принятии ребенка в семью. Решение о назначении пособия принимается в течение пяти рабочих дней после поступления заявления.