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За год Соцфонд Татарстана обучил финансовой грамотности 20 тыс. молодых людей
Отделение Социального фонда по Татарстану за год провело более тысячи обучающих мероприятий по финансовой грамотности для 20 тыс. молодых людей. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.
«Обучающая программа проводится уже более десяти лет, и с каждым годом мы стараемся охватить большее количество слушателей. Начиная с прошлого года уроки пенсионной грамотности проводятся не только для учащейся молодежи, но и для граждан предпенсионного возраста», — пояснили «Татар-информу» в пресс-службе.
Кампания «Единый день пенсионной грамотности» проводится ежегодно. Также сотрудники Социального фонда РТ проводят в организациях и ведомствах информационно-разъяснительную работу по актуальным темам пенсионного и социального страхования, рассказывают о детских выплатах.
Социальный фонд Татарстана в своих клиентских службах и в партнерских организациях размещает листовки и лифлеты с подробной информацией о мерах соцподдержки. Это небольшие справочники и памятки, откуда можно почерпнуть полезную информацию о пенсиях, льготах и выплатах. Кроме того, специалисты госучреждения рассказывают людям о том, как не стать жертвой мошенников.
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