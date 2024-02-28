За год Соцфонд перечислил медикам Татарстана соцвыплаты на 2,2 млрд рублей

За прошлый год более 30 тыс. медицинских работников из Татарстана получили специальную социальную выплату. Татарстанское Отделение соцфонда назначило и перечислило им более 304 тыс. выплат на сумму свыше 2,2 миллиарда рублей.

«Эта выплата - ежемесячная, мера поддержки действует с 1 января 2023 года. Медики получают выплату в проактивном режиме, для получения средств им не нужно ничего предпринимать. Ежемесячно медицинские организации представляют в Отделение Социального фонда Татарстана электронные реестры. В них содержатся сведения о работниках, которые имеют право на специальную выплату, суммы назначаемых выплат и данные, по которым они рассчитаны. Фонд на основании этих реестров перечисляет медикам средства», - сообщили «Татар-информу» в пресс-службе регионального Соцфонда.

Как отметил управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин, специальная социальная выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи.

«В зависимости от категории специалиста и вида организации размер выплаты составляет от 4,5 до 18,5 тысячи рублей», — отметил он.

Выплата финансируется из средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемых СФР в качестве межбюджетных трансфертов.