За год скоростной интернет проведен в более 100 тыс. домохозяйств в селах Татарстана

В 2022 году более 100 тыс. сельских домохозяйств Татарстана получили доступ к скоростному интернету по технологии оптической сети GPON. Об этом ТАСС рассказал глава Минцифры республики Айрат Хайруллин.

По его словам, цифры значительно выше, чем в прошлом году, когда доступ к сети получили 60 тыс. домохозяйств.

«Мы строим оптические линии связи GPON в сельских территориях. Только в этом году 100 тыс. домохозяйств, смонтировано более 100 тыс. портов, позволяющих людям в селе получить 100 Мбит/с интернета непосредственно у себя в доме», — объяснил министр.

Хайруллин отметил, что данная программа в целом рассчитана на 350 тыс. таких домохозяйств: еще 100 тыс. будут подключены в следующем году, однако план может быть и перевыполнен. «Если сможем план перевыполнить, может быть, даже в 2023 году <...> сделаем 120-150 тыс.», — заметил глава регионального Минцифры.