За год Счетная палата Татарстана выявила нарушения на 4,3 млрд рублей

В 2023 году Счетной палатой Татарстана проведено 45 контрольных мероприятий и установлено 12 нарушений на общую сумму 4,3 млрд рублей. 95% из них устранены, рассказал на итоговом заседании совета контрольно-счетных органов Татарстана председатель Счетной палаты РТ Алексей Демидов.

«К дисциплинарной ответственности по предоставлению Счетной палаты, органов Прокуратуры привлечено 76 должностных лиц. Инспекторами Счетной палаты составлено 30 протоколов об административных правонарушениях, к административной ответственности привлечены одно юридическое и 14 физических лиц», — отметил он.

Фото: © Наталья Рыбакова/ «Татар-информ»

Спикер рассказал о результатах работы муниципальных контрольно-счетных органов. В прошлом году ими проведено более 600 контрольных мероприятий, а объем выявленных нарушений составил 6,2 млрд рублей, что в два раза больше, чем годом ранее.

«В разрезе видов нарушений наибольший удельный вес занимают нарушения кредитно-бухгалтерской учетности, составление бухгалтерских и финансовых отчетов, нарушение сроков управления, распоряжения муниципальной собственностью, нецелевое и неэффективное использование», — отметил спикер.

Заседание прошло в Казани, в его работе принимали участие представители контрольно-счетных органов муниципальных образований Татарстана.